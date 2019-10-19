Ростов, Ярославская область, , 10:10 — REGNUM На месте пожара в Ростове Великом Ярославской области обнаружены останки ещё одного человека. Предположительно, это взрослый мужчина. Таким образом число жертв в этой трагедии увеличилось до семи.

Место пожара в Ростове

Как сообщил глава администрации Ростовского района Сергей Шокин, на место происшествия уже выехали глава регионального МЧС Олег Бочаров и заместитель губернатора Илья Баланин, там же находятся руководители района и города, подразделения МЧС и полиции. По состоянию на настоящий момент пожар локализован, идет проливка и разборка конструкций.

Пожар в жилом доме города Ростова Ярославской области вспыхнул около 5 часов утра. Кроме погибших, 25 человек было эвакуировано, двое из них сейчас находятся в реанимации.

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