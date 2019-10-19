Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Взрыв в квартире на четвертом этаже 16-этажного корпуса на проспекте Гурамишвили в Тбилиси произошел из-за установленного кустарным способом газового водонагревателя, заявила журналистам прибывшая на место происшествия представитель компании «Тбилиси Энерджи» Натия Микиашвили.

По её же информации, инспектор компании ранее проверил состояние газовых нагревательных приборов в этой квартире и предупредил жильцов, что пользоваться таким прибором опасно. Тем не менее, о замене кустарного водонагревателя эта семья не побеспокоилась.

Представители компании проведут на месте взрыва дополнительное расследование и через несколько дней выдадут более точное заключение о причинах случившегося.

Инспектирование состояния газовых приборов в квартирах Тбилиси компания «Тбилиси Энерджи» начала вскоре после приобретения активов тбилисской газораспределительной сети у кахазской компании «Казтрансгаз». Представители компании описали все неисправные либо опасные для пользования водонагреватели с одной камерой горения и предупредили абонентов о необходимости их замены на двухкамерные водонагреватели, так называемые газовые колонки. Но так как стоят они в 2−3 раза дороже однокамерных и не всем «по карману», большая часть абонентов это требование не выполнила, после чего компания «Тбилиси Энерджи» приступила к крайним мерам и начала перерезать газоснабжение «непослушным» абонентам.

Взрыв в жилом корпусе на проспекте Гурамишвили в Тбилиси произошел около 08:15 часов утра по тбилисскому времени.

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