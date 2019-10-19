Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Состояние одного из пострадавших в результате взрыва в 16-этажном корпусе в Тбилиси жильцов тяжелое. По информации главы управы Надзаладевского района столицы, квартира, в которой, вероятно, произошла утечка газа, принадлежала семье Джавахишвили. В момент взрыва в ней находился подросток, который получил тяжёлые ожоги и иные повреждения.

Всего, по предварительной информации, в результате взрыва пострадали 4 человека, которые были доставлены в ближайшую клинику.

Сообщение о случившемся поступило в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии рано утром 19 октября. На место были направлены бригады пожарных-спасателей, скорой медицинской помощи и всех соответствующих служб. Жильцы поврежденного дома эвакуированы и будут обеспечены временным жильем. Состояние корпуса и возможность проживания в нем установят специалисты.

Взрыв в жилом корпусе на проспекте Гурамишвили в Тбилиси произошел около 08:15 часов утра по тбилисскому времени. Вероятной причиной случившегося называется утечка природного газа.

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