Красноярск, , 09:37 — REGNUM Разрушенная технологическая дамба золотобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае была построена кустарным способом с массой нарушений. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2:00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошел прорыв технологической дамбы золотодобывающей артели. В рабочем поселке, который был расположен ниже дамбы, затопило два рабочих общежития временного типа. На данный момент известно о 13 погибших.

Лапшин заявил, что технологическая дамба была построена кустарным способом, и, скорее всего, с нарушениями технологических норм.

«Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — сказал глава краевого правительства.

Лапшин отметил, что число погибших будет еще уточняться.