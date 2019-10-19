Ростов, Ярославская область, , 09:27 — REGNUM Двое из пострадавших при пожаре в жилом доме города Ростова Ярославской области сейчас находятся в реанимации, ещё один — в травматологии. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. Всего из горевшего дома было эвакуировано около 25 человек.

Сгоревший дом в Ростове

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в двухэтажном жилом доме города Ростова вспыхнул около 5 часов утра. По предварительным данным, погибло 6 человек, пятеро из них — дети.

О причинах возгорания пока ничего не известно. Прокуратура Ярославской области ведёт проверку по факту.

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