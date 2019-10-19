Тбилиси, , 09:19 — REGNUM В 16-этажном жилом доме на проспекте Давида Гурамишвили в Тбилиси произошёл взрыв. Как сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, информация о взрыве поступила в оперативный центр управления неотложной помощью «112» рано утром 19 октября. Вероятной причиной случившегося называется утечка природного газа.

«Сразу же после получения сообщения на место были направлены группы пожарных спасателей, экипажи патрульной и криминальной полиции, бригады скорой медицинской помощи и представители соответствующих служб. По первоначальной информации, взрыв в 16-этажном жилом корпусе вызвало накопление газа. В результате случившегося разрушился четвертый этаж и были выбиты окна в стоящем напротив корпусе», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали жителей корпуса, в котором произошел взрыв, а столичные власти обещают обеспечить их временным жильем до установления состояния корпуса и возможности проживания в нем.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 4 человека, которые доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Напомним, что в прошлом году сильный взрыв произошел в одном из новых корпусов в районе Диди Дигоми. Причиной также была утечка газа, в которой следствие обвинило работников компании «Казтрансгаз», некачественно проводивших работы по газификации новостройки.

Несколько месяцев назад тбилисская газораспределительная сеть была выкуплена у казахской компании некоей зарегистрированной в оффшорной зоне компанией «Тбилиси Энерджи».

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