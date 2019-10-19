Красноярск, , 09:17 — REGNUM До 13 человек возросло число погибших при прорыве дамбы в Курганском районе Красноярского края. Об этом 19 октября сообщил журналистам представитель МЧС после селекторного совещания в Красноярске.

Сообщается о 13 погибших, судьба ещё 13 человек на данный момент остаётся неизвестной.

В связи с прорывом дамбы в Главном управлении МЧС по региону создан оперативный штаб, открыт телефон «горячей линии». Номер телефона 8 (391) 275-16-41 .

На место происшествия направлены следователи центрального аппарата следственного комитета для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту прорыва дамбы. Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 погибших в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Курганском районе Красноярского края.

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