Ростов, Ярославская область, , 13:54 — REGNUM Ранним утром 19 октября в Ростове Великом Ярославской области загорелся многоквартирный жилой дом №13 по улице Ленинской. По предварительным данным во время пожара погибло 6 человек, пятеро из них — дети. 25 человек эвакуированы

Пожар

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 4 часа 43 минуты. Наместо ЧП выехали 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

По сообщениям местных жителей, в сгоревшем двухэтажном доме располагалось 19 квартир. Он представлял историческую ценность, но состояние его было далеко не идеальное.

О причинах возгорания пока ничего не известно. Прокуратура Ярославской области сообщает о начале проверки по факту пожара.