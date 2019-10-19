Тбилиси, , 09:07 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в шестнадцатиэтажном жилом доме в Тбилиси. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Взрыв произошёл рано утром 19 октября в многоквартирном шестнадцатиэтажном доме на проспекте Давида Гурамишвили. В результате взрыва произошёл обвал стен в доме с первого по четвёртый этажи. Кроме того, были повреждены автомобили, припаркованные во дворе дома.

Сообщается о четырёх пострадавших. Точное количество пострадавших уточняется. Жильцы дома были эвакуированы, в какой именно квартире произошёл взрыв пока не установлено. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Причина и обстоятельства взрыва уточняются. Предварительно причиной взрыва названа утечка природного газа.

Ранее ИА REGNUM сообщает о двух пострадавших в результате вспышки бытового газа в жилом доме в городе Кореновске в Краснодарском крае.

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