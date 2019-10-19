Красноярск, , 08:45 — REGNUM Поврежденная в результате прорыва дамба на реке Сейба в Курганском районе Красноярского края не числится в реестре Енисейского управления Ростехнадзора. Об этом сегодня, 19 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на управление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, технологическая дамба золотодбывающей артели на реке Сейба была прорвана, что привело к затоплению двух общежитий артели. На данный момент известно о 12 погибших. Судьба более 10 человек остается неизвестной.

В Ростехнадзоре заявили, что данное гидротехническое сооружение в списках надзорных объектов Енисейского управления ведомства не числится.

Никаких документов от золотодывающей артели не поступало и соотвественно преддекларационных обследований не проводилось. Специалисты Ростехнадзора уже выехадли на место происшествия.