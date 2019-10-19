Красноярск, , 08:02 — REGNUM В связи с прорывом дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края открыта горячая линия в краевом Главном управлении МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с происшествием в Курагинском районе, где погибли 11 человек, в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю работает телефон «горячей линии» 8(391)275−16−41», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае погибли 12 человек, еще 19 получили различные травмы. В настоящее время судьба 15 человек пока остается неизвестной. Ведется поисково-спасательная операция.

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