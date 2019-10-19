Красноярск, , 07:57 — REGNUM В Курагинский район Красноярского края, где в результате прорыва дамбы погибли рабочие, вылетели глава регионального управления МВД РФ Александр Речицкий и генеральный прокурор региона Михаил Савчин, сообщили 19 октября в пресс-службе краевой полиции.

«Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий будет лично руководить работой сотрудников полиции на месте происшествия в Курагинском районе», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место ЧП в Курагинский район вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс. Ведутся поиски 15 рабочих. 12 человек погибли.

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