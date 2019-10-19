Сантьяго, , 08:06 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен президентом Чили Себастьяном Пиньерой в провинциях Сантьяго и Чакабуко после недели массовых беспорядков, вызванных повышением тарифов на поездки в метро. Видеообращение президента Чили 18 октября опубликовано в его аккаунте в Twitter.

Президент пояснил, что в последние дни было совершено множество жестоких нападений на объекты метро и имущество, а также покушений на безопасность граждан. Такие прецеденты мешают свободе передвижения граждан и нарушают общественный порядок.

В связи с создавшейся небезопасной для граждан обстановкой Пиньера, используя полномочия, предоставленные ему Конституцией и законом Чили, объявил режим чрезвычайной ситуации для провинций Сантьяго и Чакабуко и коммун Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо.

Кроме того, президент Чили заявил, что будет создана рабочая группа, которая займётся урегулированием вопросов с ценой на проезд в общественном транспорте, рост которых вызвал волнения в стране.

Только за последние сутки выступающие против повышения тарифов на проезд в метро граждане в Чили подожгли несколько станций метро и офисных зданий. Кроме того, протестующие поджигали автобусы и нападали на силовиков. В связи с беспорядками управление метрополитена в городе Сантьяго приняло решение о приостановке работы подземки во время выходных дней 18 и 19 октября.