Одесса, Украина, , 07:48 — REGNUM Служба безопасности Украины обнаружила в помещении государственного научно-производственного центра города Южное Одесской области превышение радиационного фона в 500 раз выше нормы. Об этом 18 октября сообщается на странице ведомства в социальной сети Twitter.

По сообщению СБУ, излучение исходило из предметов, которые хранились в производственном помещении центра и их «радиоактивное излучение» «превышало установленные нормы более чем 500 раз».

Эксперты, проводившие проверку сообщили, что перемещение потенциально опасных предметов могло привести к загрязнению территории и нанесению вреда местному населению. Специалисты не исключили и того, что из-за того, что вблизи предприятия находились склады с сельскохозяйственной продукцией морского торгового порта, не исключается и распространения радиационного загрязнения за пределы границы Украины. Приняты меры к безопасной утилизации опасного оборудования.

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