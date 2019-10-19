Москва, , 07:46 — REGNUM Экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций состоится в МЧС России из-за прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Заседание пройдет под руководством замглавы МЧС Павла Барышева в режиме видеоконферецсвязи», — сообщили в МЧС РФ.

Отмечается, что ведомство уже направило дополнительные группы спасателей и техники из соседних регионов для ликвидации последствий прорыва дамбы. В частности, на место происшествия уже направлены специалисты из Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы на реке Сейба произошел в районе 02:00 по местному времени в Красноярском крае. В результате происшествия оказались затоплены два рабочих общежития. По последним данным, погибли 12 человек, еще 19 пострадали. Спасатели ведут поиск 15 человек, судьба которых в настоящее время неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Волна из прорвавшейся дамбы под Красноярском поднялась на 5 метров