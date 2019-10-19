Краснодар, , 07:36 — REGNUM О причинах прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, в результате которой погибли 12 человек, рассказали в сельсовете села Щетинкино.

«Прорыв был, вероятно, из-за большого количества воды. Осадки здесь ни при чём. Волна была в высоту около четырёх-пяти метров. Она представляла собой сель. Это же отстойники. Там глина, камни, грязь и вскрыша», — цитирует представителя местных властей РЕН ТВ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дамбу прорвало в 02:00 (время местное) 19 октября. В результате затопления общежитий погибли 12, пострадали 19 человек. Ведётся поиск 15 человек.

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