Красноярск, , 07:25 — REGNUM Прокуратура Красноярского края начала проверку в связи с гибелью людей в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край), сообщили 19 октября в пресс-службе ведомства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы на реке Сейба в ночь на 19 октября привёл к затоплению рабочих общежитий золотодобывающей артели.

В результате погибли 12 человек, МЧС ведёт поиски 15 человек. На место ЧП вылетел глава региона.

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