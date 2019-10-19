Токио, , 07:20 — REGNUM Микроавтобус, перевозивший школьную команду по бейсболу, съехал в кювет в японской префектуре Фукуока, передает телеканал NHK.

Сообщается, что ДТП произошло в городе Укиха. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали семь школьников. В настоящее время полиция Японии выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября водитель такси наехал на группу пешеходов в Японии в районе железнодорожной станции Канаяма. В результате ДТП пострадали семь человек, их госпитализировали.

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