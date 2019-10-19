Красноярск, , 07:17 — REGNUM В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.

Всё ещё не известна судьба 15 рабочих. Пострадали 19 человек, сообщает ТАСС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо рабочих госпитализированы. Ночной прорыв дамбы привёл к затоплению рабочих общежитий.

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