Красноярск, , 07:11 — REGNUM Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место ЧП в Щетинкино вылетел красноярский губернатор Александр Усс. МЧС ведёт поиски 15 человек. Десять рабочих погибли.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошёл в два часа ночи 19 октября. На месте ЧП работают следователи.

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