Новосибирск, , 07:05 — REGNUM Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой в Чулымском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

Авария в Чулымском районе Новосибирской области 54.мвд.рф

Сообщается, что авария произошла в ночь на 19 октября на 1316-м километре автотрассы Р-254. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП погиб водитель легковушки и двое его пассажиров. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии, а также личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 октября в поселке Новоберезовском под Екатеринбургом столкнулись два автомобиля. В результате аварии водители обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести.

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