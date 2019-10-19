Красноярск, , 07:02 — REGNUM На руднике, где в результате прорыва дамбы погибли десять рабочих, работали 180 человек, передаёт 19 октября РЕН ТВ.

Уточняется, что на данный момент из зоны затопления были эвакуированы более 130 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл в ночь на 19 октября. Погибли десять, пострадали 19 человек.

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