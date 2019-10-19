Красноярск, , 06:52 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в населённый пункт Щетинкино (Курганский район), где в результате прорыва дамбы погибли рабочие, 19 октября сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Александр Усс Krskstate.ru

«Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетает в Курагинский район», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также: Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 10 человек

Напомним, виной гибели рабочих стал прорыв дамбы в 02:00 (мск) 19 октября в 02:00 (мск) на реке Сейба. Четыре человек из 19 пострадавших госпитализированы. О судьбе 15 человек пока ничего не известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Прорывом дамбы в Красноярском крае занялись следователи