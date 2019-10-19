Красноярск, , 06:41 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочих в результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край), сообщили 19 октября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

«В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших», — сообщили в СКР.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, вода из прорванной дамбы затопила два рабочих общежития. Погибли десять, пострадали 19 человек. 15 считаются пропавшими без вести.

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