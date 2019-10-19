Самара, , 06:36 — REGNUM Спасатели потушили пожар в двух жилых домах в Самаре, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Самарской области.

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Сообщается, что возгорание было ликвидировано к 05:32 по местному времени (04:32 по московскому). Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара также не назывались.

Как сообщало ИА REGNUM, два жилых дома загорелись на улице Ленинской в Самаре в 03:11 по местному времени (02:11 по московскому). Общая площадь возгорания составляла 450 квадратных метра. Пожар тушили 91 человек и 27 единиц спецтехники.

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