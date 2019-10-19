Красноярск, , 06:34 — REGNUM Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до десяти.

Судьба ещё 15 человек не известна. Четверо пострадавших госпитализированы, сообщил источник ТАСС. Уточняется, что всего за врачебной помощью обратились 19 человек.

Напомним, прорыв дамбы произошёл в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) в ночь на 19 октября. Прорвало четырёхметровую дамбу технологического водоёма золотодобывающей артели.

В результате ЧП под водой оказались два общежития.

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