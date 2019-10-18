19 Октября
 
6:35

Тем временем количество погибших увеличилось.

6:34

Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 10 человек

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до десяти.

Судьба ещё 15 человек не известна. Четверо пострадавших госпитализированы, сообщил источник ТАСС. Уточняется, что всего за врачебной помощью обратились 19 человек.

6:33

На место аварии выехали представители СКР.

6:27

На месте работают 41 человек.

6:26

К ликвидации последствий аварии привлечено 12 единиц техники.

6:26

Судьба 10 неизвестна.

6:26

14 человек получили травмы.

6:25

По предварительным данным, погибли шесть человек.

6:25

Авария произошла в районе 06:00 по местному времени (02:00 мск).

6:24

Дамбу прорвало под Красноярском, есть пострадавшие