19 Октября
6:35
Тем временем количество погибших увеличилось.
6:34
Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 10 человек
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до десяти.
Судьба ещё 15 человек не известна. Четверо пострадавших госпитализированы, сообщил источник ТАСС. Уточняется, что всего за врачебной помощью обратились 19 человек.
6:33
На место аварии выехали представители СКР.
6:27
На месте работают 41 человек.
6:26
К ликвидации последствий аварии привлечено 12 единиц техники.
6:26
Судьба 10 неизвестна.
6:26
14 человек получили травмы.
6:25
По предварительным данным, погибли шесть человек.
6:25
Авария произошла в районе 06:00 по местному времени (02:00 мск).