Екатеринбург, , 05:29 — REGNUM Под Екатеринбургом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Как сообщает информационный портал Е1, ДТП произошло минувшей ночью в посёлке Новоберёзовском.

По предварительным данным дорожной полиции, столкновение машин «ВАЗ-2106» и Volkswagen Polo произошло из-за того, что водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств — они получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что водитель «ВАЗ-2106» не имел прав на управление автомобилем.

Инспекторы ГИБДД продолжают проверку.