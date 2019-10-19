Красноярск, , 05:21 — REGNUM Прорыв дамбы произошел на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел в 06:00 по местному времени (02:00 по московскому) в районе населенного пункта Щетинкино. На ликвидацию последствий привлечен 41 человек и 12 единиц спецтехники. По данным агентства ТАСС, в результате прорыва дамбы погибли шесть человек, еще 14 получили травмы, судьба еще десятерых человек неизвестна. На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на реке Ри-ди-Пейши в Бразилии прорвало дамбу из-за паводка. Власти эвакуировали более 300 человек из опасных районов.