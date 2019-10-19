Токио, , 04:55 — REGNUM Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 78 человек, передает телеканал NHK.

Сообщается, что спасатели продолжают операцию по поиску еще девяти пропавших без вести. Также более четырех тысяч человек все еще находятся в центрах для эвакуации. В префектуре Мияги пострадавшие для того, чтобы согреться в холодную погоду, делают себе кровати из картона. Также более 42 тысяч домов остаются подтопленными из-за наводнений, вызванных тайфуном.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября власти Японии подсчитали ущерб сельскому хозяйству от тайфуна «Хагибис». По их данным, общая сумма ущерба оценивается в $354 млн. При этом власти не исключают, что сумма может и возрасти, так как специалисты министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства продолжают оценку ущерба, нанесенного стихийными бедствиями.

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