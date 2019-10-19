Барселона, Испания, , 03:34 — REGNUM В результате уличных беспорядков в день всеобщей забастовки в городах Каталонии пострадали 89 человек, сообщает газета El Pais.

Сообщается, что за медицинской помощью в Каталонии обратились 89 человек, из них 60 — в Барселоне, где до сих пор продолжаются уличные беспорядки. Также в ходе беспорядков полиция задержала 31 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в день всеобщей забастовки на улицах городов Каталонии вновь произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты кидают камни и бутылки в полицейских, в ответ сотрудники правоохранительных органов ведут огонь из травматического оружия и применяют слезоточивый газ.

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