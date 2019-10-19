Вашингтон, , 00:09 — REGNUM Тропический шторм «Нестор» сформировался в Мексиканском заливе и движется к юго-восточному побережью США. Об этом 18 октября сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Метеорологи сообщают, что скорость ветра в эпицентре шторма достигает 96,5 километра в час. Скорость продвижения самого шторма составляет 35,4 километра в час, в настоящее время шторм продвигается на северо-восток. Шторму присвоена пятая категория.

По прогнозам синоптиков, шторм достигнет юго-восточного побережья США 19 октября. Предупреждения о приближении стихии объявлены на юго-востоке Луизианы, в Алабаме и на северо-западе Флориды. В этих штатах ожидаются сильные ливни и подтопления прибрежных районов из-за сильных волн и высокого прилива.

Уточняется, что сначала шторм обрушится на побережье Флориды, затем продолжит свой путь через штаты Джорджия, Южную и Северную Каролину, а к 20 октября выйдет снова в Атлантический океан. Губернатор штата Флорида Рон Десантис на своей странице в Twitter предупредил жителей штата о возможных сильных ливнях и торнадо, и призвал подготовиться к наводнениям и отключениям электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об урагане «Джерри», который сформировался в Атлантическом океане и стал десятым атлантическим штормом в текущем сезоне и третьим, достигшим силы урагана.

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