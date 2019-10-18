Бейрут, , 23:57 — REGNUM Части армии Ливана введены в Бейрут для помощи полиции в разгоне участников акций протеста. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости.

В центр города, на Площадь павших, стянуто большое количество военных, которые стреляют по демонстрантам резиновыми пулями, полиция, в свою очередь, применяет гранаты со слезоточивым газом и водомёты.

Полиции и военным удалось оттеснить протестующих с Площади павших. Среди демонстрантов много пострадавших. Силовики арестовывают участников беспорядков, демонстранты закидывают полицию и армию камнями и палками.

Заблокированы практически все дороги, ведущие в столицу Ливана. Протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки. Заблокирована автотрасса, ведущая из Бейрута в Дамаск и дорога, ведущая в аэропорт. Пассажирам приходится идти пешком до аэропорта.

Напомним, протесты в Ливане начались 17 октября после введения кабинетом министров налога на пользование приложениями типа WhatsApp, налога на табачную продукцию. Кроме того, было анонсировано повышение НДС к 2022 году. Министр связи Мухаммад Шукейр объявил в ночь на 18 октября об отмене налога на мессенджеры, но протесты не прекратились.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разгоне демонстрантов в Бейруте с помощью водяных пушек.

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