Москва, , 23:40 — REGNUM Продуктовый магазин ограбили неизвестные злоумышленники на востоке Москвы. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация об инциденте поступила на службу «02» в 22:00 мск. По предварительным данным, злоумышленники ограбили продуктовый магазин на улице Металлургов, угрожая персоналу холодным оружием.

Сообщается, что грабителей было четверо, они похитили продовольственные товары и скрылись до приезда полиции.

В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников, начаты оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается сумма материального ущерба, нанесённого магазину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что двух азиатских мигрантов, которые были задержаны в связи с ограблением сына депутата в Санкт-Петербурге, изобличили в целой серии аналогичных преступлений.

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