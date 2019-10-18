Пятигорск, Ставропольский край, , 23:41 — REGNUM Четыре квартиры были повреждены огнём при пожаре в неэксплуатируемом здании в Пятигорске Ставропольского края. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар в неэксплуатируемом здании начался в 18:13 мск, площадь возгорания составила 800 кв. метров. Загоревшееся здание было «коммерчески», к нему вплотную примыкал двухэтажный жилой дом.

В какой-то момент пламя с крыши здания перекинулось на дом, где находились жилые квартиры. В результате пожара пострадали четыре из них, в квартирах проживают 12 человек.

В настоящее время пожар ликвидирован, решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир. В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время начата оценка ущерба, нанесённого пожаром, устанавливаются причина и обстоятельства возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожарными открытого огня в неэксплуатируемом здании в Пятигорске.

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