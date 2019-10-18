Санкт-Петербург, , 23:41 — REGNUM Монтажная пена была удалена из желудка мужчины медиками в Санкт-Петербурге. Об этом 18 октября сообщает интернет-издание Neva Today.

По предварительной информации, мужчина во время строительных работ продувал баллон с монтажной пеной и случайно проглотил каплю. В желудке у него пена разбухла и затвердела, мужчина почувствовал себя плохо и обратился к медикам.

Врачи, обнаружив у пострадавшего в желудке инородное тело диаметром около шести сантиметров, заподозрили мужчину в наркоторговле. Медики предположили, что мужчина пытается скрыть в желудке запрещенное наркотическое вещество и уведомили о случившемся сотрудников полиции.

Позднее была проведена экспертиза, в результате которой было установлено, что в желудке у пациента синтетическое вещество. Монтажная пена повредила слизистую желудка, что привело к эрозийным процессам. Мужчина был успешно прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

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