Аляска, США, , 22:28 — REGNUM На Алеутских островах, входящих в штат Аляска, в результате аварийного приземления пассажирского самолета авиакомпании Peninsula Airways погиб человек, сообщает телеканал KTUU со ссылкой на местную полицию.

На борту самолёта было 39 пассажиров и три члена экипажа.

Кроме гибели одного человека, пострадали ещё 12 пассажиров самолёта. Травмы двоих из них признаны тяжёлыми.

Десять пострадавших пассажиров доставлены в больницу города Уналашка.

По имеющимся данным, совершавший рейс из Анкориджа в Уналашку самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился в нескольких метрах от водоёма.

Причины аварии пока неизвестны.

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