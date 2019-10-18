Аляска, США, 18 октября 2019, 22:28 — REGNUM На Алеутских островах, входящих в штат Аляска, в результате аварийного приземления пассажирского самолета авиакомпании Peninsula Airways погиб человек, сообщает телеканал KTUU со ссылкой на местную полицию.
На борту самолёта было 39 пассажиров и три члена экипажа.
Кроме гибели одного человека, пострадали ещё 12 пассажиров самолёта. Травмы двоих из них признаны тяжёлыми.
Десять пострадавших пассажиров доставлены в больницу города Уналашка.
По имеющимся данным, совершавший рейс из Анкориджа в Уналашку самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился в нескольких метрах от водоёма.
Причины аварии пока неизвестны.
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