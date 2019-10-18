Орел, , 22:34 — REGNUM Проверку начали следователи в городе Орле после госпитализации в одну из больниц города 11-летней истощённой девочки в тяжёлом состоянии. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Орловской области.

Доследственная проверка начата по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей родителями девочки, которая была доставлена в тяжёлом состоянии в больницу. Кроме того, у девочки наблюдается сильное истощение и задержка психомоторного развития.

Будут выяснены условия проживания и воспитания ребёнка в семье. Будет также дана оценка бездействию должностных лиц органов, в обязанности которых входит осуществление профилактического контроля за многодетной семьёй, где жил ребёнок.

Проверку по факту произошедшего начала и прокуратура Орловской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в городе Ульяновске девушки, бросившей на улице спящего малолетнего ребёнка своей знакомой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске задержали девушку, бросившую на улице спящего ребёнка