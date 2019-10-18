Бейрут, , 22:35 — REGNUM Водяные пушки применили силы безопасности Ливана для разгона участников акций протеста в Бейруте. Об этом 18 октября сообщает телеканал Al Mayadeen.

Разгон демонстрантов начался после столкновений протестующих со стражами порядка возле правительственного дворца на площади Риада Сольха. Участники акций протеста начали бросать камни и палки в полицейских, те в ответ начали разгон демонстрантов с применением гранат со слезоточивым газом и водяных пушек.

Центр Бейрута в данный момент находится под контролем силовиков. Также сообщается о разгоне протестующих возле президентского дворца в районе Баабде. По данным местных СМИ, пострадали десятки человек, в том числе среди сотрудников полиции.

Напомним, массовые уличные протесты против налоговой политики властей в Ливии начались 17 октября. Заседание коалиционного кабинета по утверждению бюджета страны на 2020 год должно было состояться 18 октября. Позже премьер-министр Ливии Саад Харири перенес заседание на другой день. Выступив вечером 18 октября с телеобращением, Харири предъявил ультиматум своим оппонентам в кабинете министров, которые, как он пояснил, создают ему препятствия в проведении запланированных реформ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах премьер-министра Ливана выступить с речью касательно массовых акций протеста в стране.

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