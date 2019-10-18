Казань, , 21:40 — REGNUM Верховный суд Татарии признал виновной бывшую судью из Казани и вместе с ней еще троих граждан по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Покушение на посредничество во взяточничестве»). Об этом сообщает прокуратура республики.

В суде только двое фигурантов пронзали свою вину.

Бывшей судье назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, второй соучастник получил 3,5 года лишения свободы, двое других — 3,5 года лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, установлено, что в августе 2017 года через своего сожителя передала адвокату, что поможет решить вопрос о страховке автомобиля в пользу его подзащитного. Должностным лицам суда при этом необходимо было передать взятку в размере 400 тыс. рублей. После участия еще нескольких посредников сумма взятки выросла до 510 тыс. рублей. Однако последняя посредница сообщила в правоохранительные органы.