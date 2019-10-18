Саранск, , 21:24 — REGNUM В отношении бывшего начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

С соответствующим ходатайством ранее выступил следователь отдела по расследованию особо важных дел ведомства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, в отношении экс-главы управления возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, в 2014 году он получил взятку от руководителя одной из строительных организаций в виде комплектов мебели на сумму 1 млн рублей. Глава управления должен был лоббировать интересы строительной компании при получении госконтрактов.

В отношении взяткодателя — бывшего директора ООО «СДС-Управление строительства» — возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.