Рязань, , 21:15 — REGNUM Бывший заместитель начальника управления образования и молодёжной политики Рязани, экс-директор городской школы №60 найден мёртвым, по предварительным данным, причина смерти — самоубийство.

О гибели 57-летнего бывшего чиновника сообщил «Рязанский городской сайт» — по данным издания, речь идёт о Геннадии Лескине, который ранее занимал должность заместителя начальника управления образования города, а в сентябре возглавил школу №60, откуда уволился в октябре.

Следственные органы уже начали проверку по факту смерти бывшего чиновника. Предположительно, он покончил с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года покончил с собой главный федеральный инспектор Рязанской области Сергей Яковлев. По данным местных СМИ, в последнее время Яковлев серьезно болел.