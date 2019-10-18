Пятигорск, Ставропольский край, , 22:08 — REGNUM Открытое горение ликвидировали пожарные в неэксплуатируемом здании в Пятигорске. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Пожар в неэксплуатируемом здании на улице Адмиральского произошёл в 18:13 мск. Загорелась кровля здания, площадь пожара составила 800 кв. метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Во время пожара огонь перекинулся на стоящее рядом жилое двухэтажное здание.

К ликвидации пожара были привлечены 48 человек и 18 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 19:40 мск. Пожарно-спасательные подразделения осуществляют проливку и разбор конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.

В администрации города сообщили, что для семьи, чей дом, возможно, пострадал от пожара, подготовлено жильё. Отмечается, что в неэксплуатируемом здании проводились строительные работы, которые могли стать причиной возгорания. ОБстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины в результате пожара в жилом частном доме в городе Пятигорске.

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