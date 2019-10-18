Брюссель, , 20:58 — REGNUM Украинский истребитель Су-27 во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул людей на взлетно-посадочной полосе. Видеозапись данного инцидента появилась в сети интернет.

На кадрах видно, что Су-27 разворачивается на взлетно-посадочной полосе. а рядом находятся рабочие в желтых жилетах. В итоге их сдувает потоком горячего воздуха из двигателя самолета.

Но этом дело не ограничилось. Вскоре Су-27 снова сбил персонал авиашоу струей горячего воздуха из своих двигателей. Также он опрокидывает забор, который ограничивал площадку проведения мероприятий.

Известно, что авиашоу проходило в сентябре в Бельгии.