Москва, , 20:58 — REGNUM Заместителя начальника полиции, начальника уголовного розыска ОВД Дорогомилово подполковника полиции Сергея Устинова заключили под стражу на два месяца, до 18 декабря 2019 года. Соответствующее решение было принято Пресненским районным судом Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд пришёл к выводу, что, оставшись на свободе, Устинов получит возможность повлиять на следствие. Ходатайство защиты об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста было отклонено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд заключил под стражу до 18 декабря 2019 года заместителя начальника ОВД столичного района Дорогомилово, подполковника полиции Дмитрия Смирнова.

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