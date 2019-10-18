Додома, , 20:59 — REGNUM Как минимум 39 школьников пострадали в результате удара молнии по зданию школы в Танзании. Об этом 18 октября сообщает газета Mwananchi.

ЧП произошло утром 18 октября в округе Гейта на северо-западе Танзании. Учащиеся четвёртого класса начальной школы находились в классе в момент, когда по зданию ударила молния. После удара молнии дети испытали сильный шок и потеряли сознание.

Всем пострадавшим оперативно была оказана первая медицинская помощь на месте, затем 24 ребёнка были доставлены в больницу.

В настоящее время 21 ребёнок уже выписан из больницы. На лечении в медучреждении остаются ещё три школьника, за ними наблюдают специалисты.

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