Москва, , 20:34 — REGNUM Следствие просит заключить под стражу заместителя начальника полиции, начальника уголовного розыска ОВД Дорогомилово Сергея Устинова. Соответствующее ходатайство было заявлено 18 октября во время процесса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Подозревается он в тяжком преступлении. Является действующим сотрудником полиции, имеющим широкие связи в полиции, включая неформальные. Преступление, в котором он подозревается, свершено в составе группы лиц, и не все её члены установлены. Просим ходатайство удовлетворить, избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 18 декабря 2019 года», — обратился к суду следователь.

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Ходатайство было поддержано и представителем прокуратуры, который обратил внимание на то, что подозреваемый является полицейским и сможет повлиять на расследование преступления.

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