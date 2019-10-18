Донецк, , 20:36 — REGNUM Более 60 мин выпустили украинские боевики по территории Донецкой Народной Республики менее чем за час. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, украинские военнослужащие вели обстрел территории ДНР 18 октября с 17:40 мск до 18:35 мск. Под обстрел со стороны киевских войск в этот период попали населённые пункты Саханка, Коминтерново и Ленинское.

За указанное время украинскими боевиками было выпущено по территории ДНР 66 мин калибром 120 мм и 82 мм. Кроме того, обстрел вёлся и с применением вооружения БМП/БТР, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, а также был сделан один выстрел из танка.

В результате обстрелов были повреждены два жилых дома в населённом пункте Ленинское и три жилых дома в населённом пункте Докучаевск. Жертв и пострадавших среди мирных жителей ДНР нет. Более подробная информация уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой с начала 2019 года в результате обстрелов со стороны Украины в ДНР погибли 144 человека.

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