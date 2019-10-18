Москва, , 20:02 — REGNUM Заместителя начальника ОВД столичного района Дорогомилово, подполковника полиции Дмитрия Смирнова заключили под стражу на два месяца, до 18 декабря 2019 года. Соответствующее решение было принято Пресненским районным судом Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Находясь на свободе, Смирнов получит возможность повлиять на следственные действия. Считаю необходимым ходатайство следствия удовлетворить», — отметил судья.

Меру пресечения второму фигуранту дела о взятке в 3,5 млн рублей Сергею Устинову будут избирать отдельно 18 октября.

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