Москва, , 19:38 — REGNUM Заместителя начальника ОВД по столичному району Дорогомилово Дмитрий Смирнов просит не заключать его под стражу. Об этом он заявил во время процесса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полицейский отметил, что у него есть жена и ребёнок 5 лет. Кроме того, он рассказал, что ухаживает за пожилой матерью.

«Я считаю избрание меры пресечения в виде заключение под стражу слишком суровой. Я никак не буду влиять на следствие, только оказывать ему содействие. Я москвич, помимо жены, я проживаю с матерью, которой 80 лет, она одинокая, инвалид второй группы по онкологии, и у меня маленький ребенок, скрываться я не собираюсь», — сказал Смирнов.